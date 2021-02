Tv-vinkit: Rahalla on likaiset jäljet yhdessä illan televisioelokuvista

★★★★ Mainiossa Babylon Berlin -sarjassaan Tom Tykwer tonkii monipuolisesti kotimaansa Saksan historiaa maailmansotien välisenä aikana. The Internationalissa hän sukeltaa likaisen rahan kansainvälisiin maailmoihin. Clive Owen on Interpolin agentti, joka manhattanilaisen piirisyyttäjän Naomi Wattsin kanssa seuraa vaikutusvaltaisen pankin hämäriä jälkiä. Maisemaa vaihdetaan taajaan, mutta ei vaihtelun vuoksi kuten James Bond, vaan rahan reittejä seuraten. Jännäri ponnistaa asiapohjalta, mutta henki on kurkussa ja välillä höllässäkin. (USA/Saksa 2009)

The International – TV2 su klo 21.00

★★★ Erkko Kivikosken elokuvan nimi kuulostaa länkkäriltä, mutta suomalaisesta arjesta ja ajankuvasta on kyse. 1960-luvun loppu oli poliittisen heräämisen ja kahtiajaon aikaa, joten rintamalinjaa vedetään myös Eero ja Pertti Melasniemen esittämien veljesten välille. Toinen on vasemmistolainen opiskelijaradikaali, toinen yksityisyrittäjä. Ohjaaja taiteilee puolueettomasti ja aika tarkkanäköisesti siinä välissä. Legendaarinen Siiri Angerkoski nähdään viimeisessä filmiroolissaan. (Suomi 1969)

Kesyttömät veljekset – Yle Teema & Fem klo 12.00

★★★★ Lee Miller syntyi vuonna 1907, mutta näyttää Voguen sadan vuoden takaisissa valokuvissa siltä, että voisi kävellä suoraan mihin tahansa tämän päivän kiiltäväpaperiseen trendijulkaisuun. Ei hänen elämänsä silti vain glamouria ollut. Miller ihastui surrealismiin ja ryhtyi kuvaajaksi itse. Hän oli paikalla, kun Lontoota pommitettiin, kun keskitysleirejä vapautettiin, ja kun lapset kuolivat nälkään Wienissä. Münchenissä hän poseerasi Hitlerin vanhassa kylpyammeessa. Ei ihme, että Teresa Griffithsin dokumentissa ylistetään hänen rohkeuttaan. Toimittaja-käsikirjoittaja Marion Humelle hän oli modernin naisen esikuva. Ensiesitys. (Britannia 2020)

Lähikuvassa Lee Miller – Yle Teema & Fem klo 16.20