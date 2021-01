Päivän leffapoiminnat: Porukalla kohti viimeistä rantaa – synkästä aiheesta huolimatta Paasilinna-sovituksessa on leppoisa tunnelma

Hurmaava joukkoitsemurha

★★★ Ladossa on ruuhkaa, kun liikemies Onni (Tom Pöysti) ja eversti Hermanni (Heikki Kinnunen) osuvat sinne itsemurha-aikein. Syntyy ajatus samanmielisten yhdistyksestä, joka lähtee päättämään päivänsä porukalla. Ere Kokkosen Arto Paasilinna -sovitus starttaa mustaa huumoria juhlien, mutta kun bussi köröttelee kohti Norjaa, alkaa katsojankin ahteri puutua. Synkästä aiheesta huolimatta tunnelma on leppoisa kuin luokkaretkellä. (Suomi 2000)

★★★ Sakeasti suomalaisuutta on myös Risto Jarvan komediassa, jossa Amerikasta palaava pappismies tarttuu toimeen avioliittoneuvojana. Mikäli ankaralta ujoudeltaan vain pystyy. Antti Litja hissuttelee nolojen tilanteiden pappismiehenä ikimuistoisesti ja saa tukea Kirsti Wallasvaaran, Seela Sellan ja Jukka Sipilän tapaisilta lajin osaajilta. Siinä sivussa herätään suojelemaan Helsingin Vallilan uhanalaisia puutalokortteleita. (Suomi 1975)

★★★★★ Komedioiden ilta siirtyy klassikkosarjaan Richard Curtisin kirjoittamalla lontoolaisella korttelitarinalla. Hugh Grant on vastikään eronnut kirjakauppias ja samettitakkimies Will, jolle valkenee, että on rakastunut puolen maailman palvomaan amerikkalaiseen filmitähteen. Julia Roberts on Anna, joka tajuaa, että tunne on molemminpuolinen. Pariskunta tanssahtelee romanttista komediaa vaivattomasti kohti napakymppiä. (Britannia 1999)

