Tv-elokuvat: Päivän leffapoiminnat: Tulevaisuus kaipaa kovanaamaa scifi-jännärissä

Demolition Man

★★★ Ei ole tulevaisuuskaan enää entisellään. Demolition Manin ensi-illan aikoihin huvitti, jos USA:n presidentti veisi valtiovieraan syömään Pizza Hutiin. Viime vuosina sekin on tuntunut vallan mahdolliselta. Muutoin Marco Brambillan scifi-jännäri on yhä aika ketterä ja juonekas tapaus. Sylvester Stallone on rankka kyttä, joka sulatetaan syväjäästä vuoteen 2032, koska kukaan ei osaa estää häijyä Wesley Snipesiä mellastamasta. (USA 1993)

Sub klo 22.45

Nouseva Jupiter

★★ Tämä tulevaisuus on kaaosta. Lana ja Lily Wachowskin holtittomassa tieteisseikkailussa Mila Kunis äkkää olevansa planeettoja omistavan mahtisuvun perillinen. Todellisuus yllättää jälleen, mutta Matrix-klassikon tekijäkaksikolla karkasi käsistä sekä kunnianhimo että koko hanke. Aurinkokunta kyllä täyttyy huikaisevan kiehtovista yksityiskohdista, mutta elokuvasta puuttuu se pimeä aine, joka pitäisi kaiken kasassa. Ensiesitys. (USA 2015)

Nelonen klo 21.00

Jään tänne yöksi

★★★★ Howard Hawksin komediaklassikossa Barbara Stanwyck on vähän tavallista railakkaampi Lumikki. Tanssityttö Sugarpuss piilottelee poliiseilta ja päätyy oikaisemaan säärensä kahdeksan naimattoman kirjatoukan seslongille. Pusuttelun ja boogien syvemmän oppimäärän sähikäinen varaa Gary Cooperin esittämälle kielitieteilijälle. Sukupuoliroolien ja akateemisen nuiveloinnin tuuletukseen osallistuu myös rumpalilegenda Gene Krupa. (USA 1941)

Yle Teema & Fem klo 21.00