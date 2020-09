Päivän leffapoiminnat: Rakkauden riski kannattaa ottaa – kesän valo ja musiikki ripottelevat taikapölyä intohimotarinaan

Call Me by Your Name

★★★★ Pohjois-Italian kesän antelias valo ja Sufjan Stevensin sisintä hivelevät laulut ripottelevat taikapölyä nuorukaisen ja vähän vanhemman miehen intohimotarinaan. Timothée Chalamet tekee huippuroolin kulttuurikodin varhaiskypsänä Eliona. Armie Hammer on professori-isän apulainen Oliver, jonka karisma häiritsee poikaa. Viisaat loppusanat rakkaudesta ohjaaja Luca Guadagino säästää silti professori-isälle (Michel Stuhlberg). (Italia 2017)

Yle Teema & Fem klo 22.00

The Island

★★ Ewan McGregorilla on nimi, joka kuulostaa osoitteelta: Lincoln 6E. Scarlett Johansson on yhtä persoonattomasti Jordan 2D. Jokseenkin persoonattomaksi jää koko elokuvakin, kun Michael Bay ei malta keskittyä tieteisjännäriin, vaan pamauttaa tavanomaisen toimintaspektaakkelin ja kalutun juonen päälle. Tyypillisen ankeassa tulevaisuudessa nuoret ja kauniit jonottavat pääsystä ainoalle saarelle, jossa elämä on vielä mukavaa. (USA 2005)

Sub klo 21.00

Oblivion

★★★ Joseph Kosinskin tieteisseikkailussa synkät tulevaisuudennäkymät ja toiminta ovat paremmin tasapainossa. Tom Cruise ja Andrea Riseborough tekevät lähtösiivousta maapallolla, josta muu ihmiskunta on muuttanut kaukaiseen siirtokuntaan. Kun arvoituksellinen nainen (Olga Kurylenko) tömähtää maahan, alkaa suuren salaisuuden nurkka pilkottaa. Mielenkiinto herää, vaikkeivät lopunajan visiot Wall-E -animaation tasolle ylläkään. (USA 2013)

TV5 klo 21.00