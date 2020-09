Väärät juuret

★★★Toisaalla sanotaan, että ”puhumalla paras”. Toisaalla muistutetaan, että ”ei tehdä tästä numeroo”. Siinä välissä suomalainen sitten keplottelee ja hankkii solmun sisuksiinsa. Saara Saarelan elokuvassa saadaan asiasta turhankin monta esimerkkiä. Isä Pertti Sveholm salailee sairautta, äiti Milka Alroth velkoja, ja muu perhe seuraa perässä. Luettelomainen takaiskujen sarja ohentaa sinänsä vakavaa, hyvin näyteltyä elokuvaa. (Suomi 2009)

TV2 klo 21.00

The Boy

★★ The Walking Dead on antanut Lauren Cohanille on vankan kokemuksen kauhujutuista. Aika pitkälle hän onnistuu myös William Brent Bellin mysteeritarinaa kantamaan. Amerikkalainen Greta saapuu lapsenhoitajaksi englantilaiseen kartanoon, mutta oikean pojan sijasta hänen pitäisi pitää huolta elottomasta nukesta. Vai onko pikku puunaama sittenkään eloton? Kiusallisen kliseiset loppukäänteet pilaavat arvoituksen kihinän. Ensiesitys. (USA 2016)

Hero klo 21.00

God’s Own Country

★★★★Puhumattomuus rassaa tässäkin elokuvassa. Nuori isäntä Johnny (Josh O’Connor) päätyy pyristelemään synkkiä perinteitä vastaan Pohjois-Englannin maaseudulla. Muutoksen tuojana toimii romanialainen apumies (Alec Secareanu), johon Johnny rakastuu – ensimmäistä kertaa elämässään. Brokeback Mountain käy mielessä useammin kuin kerran, mutta ohjaaja Francis Lee puskee elokuvan syvemmälle multaan ja lannanhajuun. Ensiesitys. (Britannia 2017)

Yle Teema & Fem klo 22.15