Päivän leffapoiminnat: Kolmas Rocky-elokuva esitteli lähinnä sporttihitin

Tiikerinsilmä – Rocky III

 Ikimuistoisinta kolmannessa Rocky-leffassa on Survivor-yhtyeen tunnuslaulu Eye of the Tiger. Niin kestävä sporttihitti siitä sittemmin tuli, että Suomessakin elokuva sai Tiikerinsilmä -otsikon. Urheilulliset arvot ovat vähissä tarinassa, jossa Sylvester Stallonen esittämä Rocky kohtaa kehässä showpainija Mr. T:n. Ammattiapua löysä maailmanmestari saa vanhalta kilpakumppaniltaan Apollo Creediltä (Carl Weathers). (USA 1982)

Hero klo 21.00

Tytön huivi

 Eilen esitetyn Orpopojan valssin lopussa Sakari Halosen esittämä kuplettimestari J. Alfred Tanner makasi sairasvuoteella viimeisillään. Ihmeparantuminen koetaan Ville Salmisen ohjaamassa musiikkielokuvassa, jossa samainen Halonen ajelee Affuna tytön luota toiselle. Lauluveikkoa ilahduttavat niin pyykkärit, alasti pulikoivat neitoset kuin mustalaistyttö Marketankin, jonka roolissa nähdään Assi Nortia, kukapa muu. (Suomi 1951)

TV1 klo 13.10

War Dogs

 Kauheiden kankkusten ohjaaja Todd Phillips teki elokuvan kansainvälisestä asekaupasta. Ei siitä tietenkään maailmanpolitiikan syväanalyysia tullut, mutta skarpisti kyyninen veijarikomedia kumminkin. Jonah Hill ja Miles Teller ovat kaveruksia, jotka oivaltavat Irakin sodan aikoihin sauman reippaisiin tienesteihin. Sadoissa miljoonissa liikkuvat diilit ovat niin uskomattomia, ettei tarina voi kuin pohjautua tositapahtumiin. (USA 2016)

Sub klo 0.25