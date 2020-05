Tv-kolumni: Kumpi voittaa – Bäckström vai Sorjonen?

Ruotsalainen Evert Bäckström on maailman paras murhatutkija, väittävät ruotsalaisen dekkarisarjan ystävät. Ja onhan hän aivan mahtava poliisi. Bäckström pystyy teleporttaamaan itsensä murhapaikoille pelkästään rypistämällä karismaattisia kasvojaan.

Koronteenissa kärvistelevän katsojan ei tarvitse itse ratkoa kotisohvallaan henkirikosta, jonka uhri on jo aiemmin kuollut tsunamissa. Bäckström päättelee mielessään mutkikkaatkin murhakuviot.

Kyllä pomo onkin tyhmä

Mutta mihin unohtui Kari Sorjonen? Hänenhän piti olla maailman paras murhatutkija. Myös Sorjonen käyttää tutkimuksissaan jähmettynyttä ilmettä, johon hän yhdistää päänsä kynsimisen ja pienellä alueella säntäilyn. Ja piipaa piipaa, murhaajan pidätysmääräys on valmis.

Kumpikin nero joutuu työskentelemään itseään tyhmemmän esimiehen alaisuudessa. Varsinkin Bäckströmin pomoa esittävä Pekka Strang tekee kiitettävällä tyylillä pökkelön pomon roolin.

Molemmat ovat myös varsin töksäytteleviä tyyppejä – Bäckström on arrogantti tv-esiintyjä – Sorjonen introvertti superajattelija.

Myös vaimot yhdistävät

Bäckströmiä näyttelevällä Kjell Bergqvistillä on vahva osa ruotsalaisessa dekkariperinteessä. Hän on tuttu kasvo esimerkiksi Beck- ja Nousuvesi-sarjoista. Myös Sorjosen esittäjällä Ville Virtasella on paljon kokemusta genrestä. Esimerkiksi uudessa Rebecka Martinsson -sarjassa Virtanen esittää rempseää tervakeuhkoista patologia, jota ilman nimihahmo Martinsson ei ratkaisisi tapaustakaan.

Molemmilla näyttelijöillä on kuuluisat ja kauniit ex-vaimot: Bergqvistillä entinen Miss Universum Yvonne Ryding, Virtasella koko Suomen tuntema komedienne Eija Vilpas. Nykyisin kumpikin on niinikään naimisissa näyttelijän kanssa

Tässä kisassa ei taida voittajaa löytyä. Näyttää vahvasti siltä, että maailman paras murhatutkija asuu sekä Ruotsissa että Suomessa.

Bäckström ja Rebecka Martinsson C More, Sorjonen Yle areena