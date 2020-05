Päivän leffapoiminnat: Hyvät tähdet menivät hukkaan tietovuotoelokuvassa

Viides valta

★★ Hyvä, ettei eletä joulukuuta. Voisi nimittäin ohjaaja Bill Condonille jäädä pukki ja lahjat tulematta. Niin löysään sohimiseen hän tositarinan paukut tuhlaa. Tietovuotaja Julian Assangen vaiheissa riittäisi jännää ja särmää jo kyllin. Tätä esittämään saatiin loistava Benedict Cumberbatch, ja muihin rooleihin pätevää sakkia Daniel Brühlistä Alicia Vikanderiin, Daniel Thewlisistä Stanley Tucciin. Mutta minkäs teet? (USA/Britannia 2012)

Hero klo 21.00

American History X

★★★★ Tony Kayen vahvalla elokuvalla on ikää reilut pari vuosikymmentä, mutta teemat pelosta, vihasta ja ennakkoluuloista eivät ole ajan saatossa ainakaan kuluneet. Eikä Edward Nortonin pääroolista virta ehtynyt. Hän on skinheadien ryhmässä riehuva Derek, joka päätyy tylyistä tapoista vankilaan. Edward Furlong on pikkuveli Daniel, joka on vahvasti luisumassa samaan suuntaan. Elämän kokoisten päätösten aika koittaa molemmille. (USA 1998)

Sub klo 21.00

Pitch Perfect 2

★★ Kuorolaulu on hankala harrastus juuri nyt, mutta kunhan tästä epidemiat hälvenevät, suosittelen sitä kaikille kiinnostuneille. Yhteistyön voima, jakamisen ilo ja musiikin mahti välittyvät myös suositun nuortenelokuvan jatko-osasta, vaikka juonessa turhan tuttuja nuotteja luritellaankin. Ja saksalaiset ovat tietenkin koleaa porukkaa, kun Anna Kendrick ja muut The Barden Bellas -mimmit lähtevät kilpailuihin Eurooppaan. (USA 2015)

TV5 klo 22.00