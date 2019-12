Tv-elokuvat: Elokuva yksinkertaisesta joutomiehestä lämmittää kuin lapanen – Peter Franzén tekee yhden elämänsä rooleista

Pekka Eronen

Koirankynnen leikkaaja

★★★★ Joulu on ohi, mutta aina on tilaa elokuville hyvistä ihmisistä. Markku Pölösen korvenläheinen draama kolkuttaa omaatuntoa ja koettelee kyynelkanavia Veikko Huovisen romaanin pohjalta. Peter Franzén on yhdessä elämänsä rooleista joutomiehenä, jonka jatkosodan luoti iski lapsen asteelle. Välittämiseen, inhimillisyyteen ja muihin epämuodikkaisiin aiheisiin keskittyvä elokuva lämmittää kuin kohmeisiin sormin saatu lapanen. (Suomi 2004)

Yle Teema & Fem lauantai 28.12. klo 13.55

Kuuprinsessa

★★★ Unkarissa syntynyt Gabor Csupo on tehnyt Simpsoneita ja muuta animaatiota, mutta nimi on tutuin hienosta fantasiaseikkailusta Silta salaiseen maahan. Elizabeth Goudgen kirjaan pohjautuva seikkailu ei lumoa yhtä omaperäisesti, mutta orvon Marian (Dakota Blue Richards) reissu satumaisessa maailmassa saa luonnetta niin näyttävistä kuvista kuin kotoisasta tunnelmastakin. Ainakin jälkimmäinen jäi Ihmemaan Liisalla vähiin. (Britannia 2008)

MTV3 lauantai 28.12. klo 13.35

Selviytyminen

★★★ Juan Antonio Bayonan katastrofielokuva kertoo kolmilapsisesta perheestä, joka matkustaa Thaimaahan joululomalle vuonna 2004. Järkyttävässä kohtauksessa kohdataan tsunami, joka tekee lomasta joillekin murhenäytelmän, toisille hengissäpysymistaistelun. Nyt keskitytään jälkimmäiseen. Vanhemmat Naomi Watts ja Ewan McGregor yrittävät tahoillaan parhaansa mukaan pelastaa lapsensa. Tunteilukin kuuluu tässä yhteydessä asiaan. (Espanja 2012)

Liv lauantai 28.12. klo 21.00