Kolumni: Apple saapuu rahastamaan Netflixin suosiolla

Matti Posio

Haluatko olla himoittu asiakas? Katsele suoratoistopalveluita. Töllön kiinnostavin uusjako tapahtuu maksullisten tv-sarjojen ja elokuvien markkinoilla.

Viimeksi teknologiajätti Apple perusti oman suoratoistopalvelunsa. Sitä sopi odottaa: rahat olivat päätymässä toisiin taskuihin. Eihän niin saa käydä.

Palvelu mullisti Apple tv -boksin käyttäjän näkymän marraskuun alusta.

Kun ennen Applen monitoimisen digipalvelualustan etusivulla olivat asiakkaan valitsemat ja usein Applen kanssa kilpailevien yhtiöiden sovellukset, nyt ylivallan otti alustan omistaja. Ennen kaikkia muita palveluita, kuten Netflixiä tai Ruutua, silmille hyppäävät takuuvarmasti trailerit palvelusta Apple TV+.

Tarjolla on vielä suppea valikoima originaalisarjoja, kuten The Morning Show pääosassa Jennifer Aniston tai avaruuden valloituksesta kertova For All Mankind. Valikoima kasvanee pian.

Applen erikoisuutena tekstityksen voi valita kymmenillä kielillä.

Vetonaulana on hinnoittelu: aloitustariffi on 5,95 euroa kuussa ja katseluoikeuden voi jakaa perheen kesken laajemmin kuin Netflixillä, jonka perussopimus maksaa nykyään jo 7,99 ja perheversio 15,99 euroa kuussa.

Apple-yhtiön näkökulmasta ideana on vallata siivu kasvavista maailmanlaajuisista tulovirroista.

Kaliforniassa perustetun ja suoratoiston 2010-luvun alussa aloittaneen Netflixin suosio on nostanut yhtiön osakkeiden arvon pilviin. Asiakasmäärä huitelee kaukana sadan miljoonan paremmalla puolella.

Katsojien suosikki Netflix on Suomessakin. Kannoilla kilvoittelevat amerikkalaishaastaja HBO Nordic ja ruotsalaisten Viaplay sekä tietenkin Googlen Youtube. Kotimainen, verorahoitettu Yle Areena on ollut meillä myös suoratoiston katsotuin palvelu, kun muissa pohjoismaissa ja Britanniassa Netflix on ohittanut yleisradion.

Apple tuskin murtaa markkinoiden suomalaista erikoispiirrettä, mutta Netflixin raivaamalle reitille se iskee rahastamaan siivunsa.

Tietenkin myös suuryhtiö Amazonilla on oma Prime-palvelunsa.

Voi olla, että yhden suoratoistotilauksen sijasta moni maksaa kaksi, kolme tai neljä.