Yle satsaa naisten MM-jalkapalloon

Tapio Neva

1 Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi aikamme megatrendeistä. Yksilöurheilun puolella on paljon lajeja – esimerkiksi tennis, hiihtolajit ja yleisurheilu – missä naiset ovat jo pitkään saaneet saman huomion ja arvostuksen kuin miehet. Joukkuelajit seuraavat perässä, hitaasti mutta varmasti. Kehitys ei toki ole vain urheiluperheen ratkaistavissa, vaan se on myös kulttuurikysymys. Esimerkiksi monissa Lähi-idän maissa naiset eivät saa pelata jalkapalloa.

2 Naisten pelin taso on noussut isoin harppauksin. Saatat yllättyä, kuinka hyvää jalkapalloa naisten MM-kisoissa pelataan.

3 Yle panostaa vahvasti naisten MM-kisoihin. Se näyttää kaikki 52 ottelua suorana lähetyksenä. Päivän päätteeksi tarjolla on päivän huippuhetket -koostelähetys. Areenasta löytyvät niin suorat lähetykset, kisauutiset, tulospalvelu sekä parhaat videoklipit.

Fifan jalkapallon naisten MM, TV2 klo 21.20