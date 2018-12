Yksissä mennään

Melkein kuin itse olisin kirjoittanut jutun, paitsi että minä nostan "Sohvaperunat" ykköseksi.

Itseasiassa joulunpyhinä katselin viikon tv-tarjontaa jostain vanhasta lehdestä ja aloin jouten ollen kirjoittaa paperille ohjelmia joita EN MISSÄÄN nimessä katso. Piti lopettaa puolille viikkoon, kun totesin että olisi paljon helpompi laskea mitä haluan katsoa!



BBC tarjoaa useimmiten katsomisen arvoista ja aussien sarjatkin (paitsi tämä nyt pyörivä) ovat ok. Samaa ei voi parhaalla tahdollakaan sanoa jenkkitavarasta. Ruotsalaisiin rikosjuttuihin olen koukussa, kotimainen on teennäistä.



Mutta yksi on ylitse kaiken! Luonto-ohjelmat. Näissä loistavat kotimaiset tuotannot. Juuri äsken tuli ykköseltä "Metsän kertomaa". Silmä ja henki lepää 🐾

