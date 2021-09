Opettaa enemmän kuin koulun biologian ja terveydentiedon tunnit yhteensä – Kysy siskoilta tarjoaa hormonien herkistämiä tarinoita

Jane Iltanen

– Me ollaan kaikki jonkun äidin tyttäriä, laulaa seitsemän upeaäänistä sisarta. Turun kaupunginteatterissa nähdään Satu Rasilan ohjaama ja käsikirjoittama Kysy siskoilta -musiikkiteatteriesitys. Musiikin siihen on säveltänyt Anna-Mari Kähärä (kolmas oik.) ja sanoittanut Susanna Haavisto (toinen vas.). Rooleissa nähdään Haaviston lisäksi Pauliina Saarinen (vas.) Anna Victoria Eriksson (kolmas vas.), Riitta Salminen (toinen oik.) ja Linda Hämäläinen (oik.). Pianon takana esityksessä istuu Anna-Mari Kähärä ja lyömäsoittimissa ja kontrabassossa on Sara Puljula (kesk.).