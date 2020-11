Nukketeatterijuhla TIP-Fest pidetään tänä vuonna koronan takia kevennettynä – Kansainväliset vierailut toteutuvat etäyhteyksin

Turussa vuosittain järjestettävä nukketeatterifestivaali TIP-Fest painottuu tänä vuonna koronapandemian takia kotimaisiin uutuuksiin. Kansainvälisiä vieraita tuodaan festivaaliin uusin, vuorovaikutteisin tavoin.

Valtaosa esityksistä on aikuisille suunnattuja, mutta ohjelmistossa nähdään myös Pieni valomatka vauvoille, Äitini on piikkisika pikkuisen isommille ja Vedenalainen yli 12-vuotiaille.

Festivaalilla nähdään kaksi ensi-iltateosta, Grus Grus Teatterin Väistämätön – Oundviklig sekä Maiju Tainio ja työryhmän Holló Erzébet (omakätisesti).

Ihmismielen pimeimpiin sopukoihin kurkottaa Dark Matters ja kiellettyyn intohimoon ja vallankäyttöön Turun kaupunginteatterissa lokakuussa ensi-iltansa saanut Leda.

Belgialaisen Chaliwaté & Focus Companyn esitys Dimanche (Sunnuntai) esitetään yleisölle tallenteena Tehdas Teatterilla järjestettävässä screening-näytöksessä. Dimanche kiinnittää huomiota ihmisen itsepäisyyteen tämän yrittäessä säilyttää arkipäiväiset tapansa ja ylläpitää normaaliuden tunnetta ekologisen romahduksen uhasta huolimatta. Tallennetta seuraa perjantain 6.11. esityksen jälkeen videoyhteydellä toteutettu keskustelu ilmastonmuutoksen tematiikasta tekijöiden kanssa.

Isobritannialaisen Drew Colbyn ajaton varjoteatteriesitys Mr. Shadow tulee Turkuun etäyhteydellä ja esitystilassa läsnä olevan kotimaisen varjoteatteritaiteilijan Elviira Davidowin avustamana. Colbyn toinen teos,Shadow and Me on syntynyt nimenomaan ruuduilta etäyhteyden turvin katsottavaksi.

Tapahtuman teemana on tänä vuonna Light, joka viittaa sekä valoon että keveyteen.

– Nukketeatterin metaforiset tasot ja olomuotojen keveys luovat suojan, joka mahdollistaa myös painavien asioiden käsittelyn kepeästi, festivaalin taiteelliseen johtoon kuuluva Roosa Halme sanoo.

Toisaalta keveyden teema näyttäytyy myös ekologisuuteen liittyvien kysymysten kautta.

Valojen merkitystä nukketeatterissa tarkastellaan paitsi esitysten kautta myös luennon, seminaarin ja työpajan välityksellä.

TIP-Fest Turussa 4.–8.11. Koko ohjelma löytyy täältä.