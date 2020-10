Naishormonit hyrräävät keväällä Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä

Turun kaupunginteatterin kevään kantaesityksenä nähdään Kysy siskoilta -esitys, jossa avaudutaan naisten elämästä naisten suulla. Teos käsittelee naiseutta ja hormonien vaikutuksia historian ja tutkimustiedon tunnustaen. Merkittävin rooli esityksessä on kuitenkin näyttämön eri-ikäisten naisten läsnäololla, kokemusten jakamisella ja voimaannuttavalla sekä myötäelävällä musiikilla.

Lähtölaukauksena teokselle toimi näytelmäkirjailija-ohjaaja Satu Rasilan oma uteliaisuus edessä olevaa elämänvaihetta kohtaan. Hän etsi tietoa vaihdevuosista, mutta vielä pari vuotta sitten sitä oli vaikea löytää. Sosiaaliseen mediaan sittemmin syntyneet pursuilevat kommenttiketjut aiheesta kuitenkin paljastivat, että naisilla on halu jakaa kokemuksiaan ja tulla esiin ennen vaiettujen asioiden kanssa.

Esityksen tarinat ovat tekijäporukan omia tai muilta siskoilta lainattuja, sillä tarkoitus on sanoittaa kaikille naisille tuttuja kokemuksia ja tarjota oivalluksia niihin liittyen. Ensi-ilta on 11. helmikuuta 2021.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rasilan tekstiin niveltyvät esitykseen sävelletyt monityyliset laulut, joiden sanoituksista vastaa Susanna Haavisto.

– Naisten kehoon liittyy paljon vaiettua, peiteltyä ja hävettäväksi koettua. On vapauttavaa päästä lataamaan ja laulamaan totuuksia näyttämölle upean ryhmän kanssa. Tähän ikään mennessä kerrottavaa on kertynyt enemmän kuin laki sallii, ja meidän nuoremmilla näyttelijöillä on tietysti omat stoorinsa. Tämä on siskojen, äitien ja tyttärien esitys, mutta ihan vinkkinä vain, että se toimii tehokkaana naisenkäyttöoppaana myös miehille, Haavisto toteaa.

Puheenaiheina ovat muun muassa hysterian historia, pirullinen PMS, loputtomat ulkonäköpaineet, äitiys ja ikääntyminen.

Ison roolin saavan musiikin on säveltänyt Anna-Mari Kähärä, joka toimii myös esityksen kapellimestarina sekä pianistina. Kähärän kanssa esityksissä musisoi lyömäsoittaja ja basisti Sara Puljula.

– Esityksen a capella-henkinen musiikki ammentaa vahvasti roots-meiningistä. Monimuotoinen juurimusiikki saa mausteensa muun muassa jatsista ja hiphopista. Luotamme laulun voimaan ja vahvaan stemmalauluun, joka kajahtaa niin, että tukka lähtee päästä, Kähärä lupaa.

Lavalla nähdään viidellä eri vuosikymmenellä syntyneet näyttelijät Anna Victoria Eriksson, Susanna Haavisto, Linda Hämäläinen, Pauliina Saarinen ja Riitta Salminen.

Esitys ei ole näytelmä eikä musikaali, vaan lähentyy keikkakokemusta. Lavastus- ja pukusuunnittelusta vastaa suunnittelija Tuomas Lampinen.

– Inspiroiduin nuorena näkemästäni Nirvanan unplugged-keikasta. Halusimme päänäyttämölle saman intiimin, lämpimän tunnelman, Lampinen sanoo.