Turun nuori teatteri sai itsedesinfioivan pinnoitteen

Turun nuori teatteri on tehostanut tilojensa hygienisyyttä ja antanut käsitellä pinnat itsedesinfioivalla, huonevaloa hyödyntävällä Nanoksi-pinnoitteella. Käsittely vähentää viruksien ja bakteerien määrää pinnoilla ja sisäilmassa.

Teatterinjohtaja Kalle Lamberg halusi varmistaa, että harrastajien sekä katsojien on turvallista tulla teatterin tiloihin ja teki sopimuksen Nanoksi Finland Oy:n Esa Kinnusen. Pinnoite asennettiin teatteriin lauantaina.

– Kun Vaahteramäen Eemelin näytäntökausi alkaa marraskuun alussa, voimme luottavaisina toivottaa katsojat tervetulleeksi, Lamberg kommentoi.

Kaikki yleisötilojen pinnat narikassa, kahviossa ja katsomossa sekä muun muassa maksupäätteet ja juoma-automaatti on käsitelty Nanoksi valokatalyysipinnoituksella.

Teatterissa on kaikki muutkin koronaviruksen ehkäisemistä tukevat varotoimet käytössä. Teatteriin tullaan vain terveenä, kasvomaskien käyttöä suositellaan ja käsien pesumahdollisuuksia ja käsien desifiointipisteitä löytyy tiloista. Katsomoon otetaan vain 86 katsojaa (tilaa on 172 henkilölle) joten turvaväleistä on huolehdittu.

Lue lisää nanopinnoitteesta täältä.