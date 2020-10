Tuomas Parkkinen alkaa johtaa helsinkiläistä Teatteri Jurkkaa

Teatteri Jurkan uudeksi teatterinjohtajaksi on valittu Tuomas Parkkinen. Hän aloittaa tehtävässä heti.

Parkkinen on helsinkiläinen ooppera- ja teatteriohjaaja, näytelmäkirjailija ja libretisti, jonka teoksia on nähty paljon Turussa. Hän kirjoitti muun muassa Turun kaupunginteatterin musikaalin Tom of Finland (2017) ja ohjasi musikaalin Jekyll & Hyde (2013). Hän on myös ohjannut ja kirjoittanut Teatteri Emmaan Naantaliin ja Linnateatteriin.

Viime vuosina Parkkinen on tehnyt paljon myös oopperaa muun muassa Tampereelle ja Ilmajoen musiikkijuhlille, missä ensi kesänä kantaesitetään hänen kirjoittamansa ja ohjaamansa ooppera Hiljaiset perivät maan – ooppera lapuanliikkeestä.

– Jurkassa tehdään tinkimätöntä, kokeilevaakin teatteria ja sillä on kunniakas historia. Olen pitkään keskittynyt suuriin tuotantoihin ja laajan kuvaan. Nyt pääsen toteuttamaan myös teatterin ydintä, joka on kirjailijan, katsojan ja näyttelijän pyhä liitto. Tämä luonnistuu hienosti huoneteatterissa, Parkkinen toteaa teatterin tiedotteessa.

Teatteri Jurkka on Suomen pienin ammattiteatteri. Huoneteatterin katsomoon mahtuu 56 ihmistä. Koronarajoitusten vuoksi paikkoja on tällä hetkellä myynnissä 20. Äiti ja tytär, näyttelijät Emmi ja Vappu Jurkka, perustivat Teatteri Jurkan vuonna 1953.