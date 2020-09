DuvTeater sai lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnon

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt kulttuuripalkinnon ruotsinkieliselle DuvTeaternille. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä työstä vaikuttavan ja tasa-arvoisen taiteen parissa. Teatterissa kohtaavat kehitysvammaiset ja ei-kehitysvammaiset taiteilijat.

– DuvTeatern on edelläkävijä, se on tehnyt pitkäjänteisesti yhteiskunnallisesti vaikuttavaa taidetta, joka tuo esiin ihmisten moninaisuuden teatterin, musiikin ja tanssin keinoin. Tämä on hyvin merkityksellistä taiteen ja tasa-arvon kehittymisen kannalta, sanoo Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallituksen puheenjohtaja Leo Niskanen.

DuvTeatern on toiminut Helsingissä vuodesta 1999. Teatterin taiteelliset tuotannot rakentuvat työryhmän omien kokemusten ja kiinnostuksen kohteiden kautta, ja ne luodaan yhteistyössä muiden teattereiden ja vierailevien taiteilijoiden kanssa.

Esimerkkinä teatterin tuotannosta on viimeisin näytelmä, lokakuussa 2019 ensi-iltansa saanut Mikaela Hasánin ohjaama I det stora landskapet – satumainen perhekronikka. Esitys oli DuvTeaternin, Svenska teaternin, Resonaarigroupin ja Wegelius Kamarijousetin yhteistyö, jonka myötä DuvTeatern vietti 20-vuotisjuhlavuottaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kulttuuripalkinto jaetaan joka toinen vuosi henkilölle tai työryhmälle, joka on työllään merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin keskinäisen yhteyden ymmärtämistä. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.

Palkinto on aiemmin myönnetty muun muassa muusikko-säveltäjä Sanna Salmenkalliolle, Lapinlahden Lähteelle, Sairaan Hyvä Filmifestivaalille, Sairaalaklovnit Ry:lle, näyttelijä, ohjaaja Kari Heiskaselle, kirjailija, lääkäri Claes Anderssonille, taiteilija Rafael Wardille, valokuvaaja Miina Savolaiselle ja näyttelijä Jussi Lehtoselle.