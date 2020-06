Turussa viime vuodet vaikuttanut Jouni Järvenpää aloittaa elokuussa kajaanilaisen Routa Companyn taiteellisena johtajana

Turussa viime vuodet vaikuttanut tanssitaiteilija Jouni Järvenpää on valittu kajaanilaisen Routa Compayn uudeksi taiteelliseksi johtajaksi. Järvenpää aloittaa työnsä Kajaanissa elokuun alussa.

Routa Company on ammattimainen kainuulainen tanssin tuotantokeskus, jonka tehtävä on tuottaa, kehittää ja mahdollistaa monimuotoista ja persoonallista tanssitaidetta. Routa Company on osa Pohjoisen tanssin aluekeskusta.

Jouni Järvenpää on Turussa vuodesta 2011 asunut freelancekoreografi ja -tanssija, jonka teoksia on nähty Turun vapaan taiteen näyttämöllä Barker-teatterissa, nykytaidetila Kutomossa ja Tehdas Teatterissa. Järvenpään teos Pilvet panttereitaan imettävät saa ensi-iltansa tänään Barker-teatterissa. Esitykset jatkuvat sunnuntaihin. Lue teoksen ennakkotunnelmista täältä.

Syys-lokakuussa Tehdas Teatterissa nähdään Järvenpään ja Antti-Juhani Mannisen teos Delay.