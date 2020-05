Esittävän taiteen Finfringe-festivaali järjestetään marraskuussa Turussa

Tämän vuoden esittävän taiteen Finfringe-festivaali järjestetään 19.–21. marraskuuta Åbo svenska teaterissa. Festivaalilla nähdään kymmenkunta eri esitystä kolmesta eri maasta. Festivaali piti alun perin pitää nyt toukokuussa, mutta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan takia tapahtuma jouduttiin siirtämää.

Åbo svenska teaterin suurella näyttämöllä nähdään kansainvälisesti tunnettu islantilainen sarjakuvapiirtäjä-koomikko Hugleikur Dagsson, joka on esityksellään Hooligan naurattanut yleisöjä ympäri maailmaa. Myös viime vuoden yleisön suosikki Islannista, My Voices Have Tourettes, palaa Tiljaniin uudella materiaalillaan.

Ruotsista tulee Imago-tanssiesitys kehitysvammaisten Mosaik-teatterilta.

– Ja monta muuta kiinnostavaa teosta esitystaiteen reunamilta. Lajeina nähdään teatteria, sirkusta, nukketeatteria, livekuunnelmaa, tanssia ja stand uppia, festivaalin taiteellinen johtaja Sami Rannila kertoo.

Kaikki Finfringen esitykset ovat lyhyitä, enintään tunnin mittaisia. Syksyn uutuutena on tarjolla festivaalipassi, erikoislippu nimeltään Täyskasi, jolla pääsee kokemaan festivaalin jokaisen esityksen.

– Esittävä taide ympäri maailmaa on ollut kevään ajan jäissä. Nyt on kuitenkin aika rikkoa tuota jäätä ja uskaltaa katsoa eteenpäin kevään peruutuksen jälkeen, Finfringen toiminnanjohtaja Kristina Vahvaselkä toteaa.

FINFRINGE on urbaani tapahtuma, joka näkyy myös keskustan kaupunkikuvassa.