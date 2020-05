Länsi-Suomen opisto Huittisissa aloittaa musiikkiteatterikoulutuksen

Länsi-Suomen opisto Huittisissa käynnistää ensi elokuussa lukuvuoden mittaisen musiikkiteatterikoulutuksen. Sen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tehdä musiikkiteatteria ja tukea hänen hakeutumistaan alan ammatilliseen koulutukseen.

Keskeiset oppiaineet ovat näyttelijäntyö, musiikki ja liike. Opetus on täyspäiväistä. Kontaktiopetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa, minkä lisäksi opiskelijalta edellytetään itsenäistä tehtävien suorittamista. Opettajat ovat kokeneita musiikkiteatterin ammattilaisia. Vierailevana opettajana on muun muassa suomalaisen teatterimusiikin huippunimi Jussi Tuurna.

Koulutuksessa valmistetaan yksi kokoillan musiikkiteatteriesitys sekä useita lyhyempiä projekteja. Lukuvuosi päättyy Teatterimusiikin iltaan.

Musiikkiteatterikoulutuksen suunnittelijat ovat Marietta Kunnas ja Jouni Leikkonen, joka on myös linjan vastuuopettaja. Kunnas toimi pitkään Suomen ainoan korkeakoulutasoisen musiikkiteatterikoulutuksen eli Lahden AMK:n yliopettajana ja opetussuunnitelman laatijana. Leikkonen oli koulutuksessa näyttelijäntyön lehtorina ja vastuuopettajana koulutuksen lakkauttamiseen asti.

Hakuaika koulutukseen päättyy 8. kesäkuuta. Valintakokeet hakemusten perusteella valituille hakijoille pidetään 23. ja 24. kesäkuuta. Lukuvuosi alkaa 31. elokuuta.