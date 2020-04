Viisi teatteriryhmää Varsinais-Suomesta valittiin Turun kaupunginteatterin sparraukseen Nuori näyttämö -hankkeessa

Nuori näyttämö -hankkeeseen on valittu ennätyksellinen määrä nuoria: 36 nuorten ryhmää, 19 eri paikkakunnalta. Nuori Näyttämö tulee täten tavoittamaan koko maassa lähes 600 nuorta teatterinharrastajaa ja yli 10 000 nuorta katsojaa.

Turun kaupunginteatteri toimii Varsinais-Suomen ammattiteatterina, ja tältä alueelta mukaan valittiin viisi ryhmää. Mukana hankkeessa ovat Turun nuori teatteri Turusta, Kaarinan nuorisoteatteri Kaarinasta, Kiiruun Koulu Somerolta, Loimaan teatteri Loimaalta sekä Salon kansalaisopiston teatterikoulun Esitysprojekti-kurssi Salosta. Jokainen ryhmä saa tuekseen teatterilta taiteellisen kummin, joka tukee ryhmän toimintaa sekä esityksen valmistamista.

Kaikkien ryhmien esitykset tullaan näkemaan paikallisella Nuori näyttämö -festivaalilla Turun kaupunginteatterin Sopukassa 7.–8.5.2021.

Nuori näyttämö -hankkeessa nuoret saavat vahvaa tukea teatteriharrastukselle pääsemällä työskentelemään uusien, korkeatasoisten tekstien parissa ja ammattiteattereiden kanssa yhteistyössä ilman taitotasojen mittausta. Samalla nuoria innostetaan teatterin pariin sekä tekijöinä että kokijoina.

Työväen näyttämöiden liitto järjestää kolmannen toteuttamiskierroksen Nuori näyttämö -konseptista vuosina 2019–2021. Konsepti on valtakunnallinen, ja siihen ovat sitoutuneet osallistumaan Turun kaupunginteatterin lisäksi Suomen Kansallisteatteri, Helsingin kaupunginteatteri, Kokkolan kaupunginteatteri, Lahden kaupunginteatteri ja Kouvolan Teatteri.

Hanketta varten on valmistunut kolme uutta kotimaista nuortennäytelmää, joiden kirjoittajina on kolme ansioitunutta näytelmäkirjailijaa: Okko Leo näytelmällään Isukki, Katariina Numminen näytelmällä Tyttömetsä ja Otto Sandqvist näytelmällä Flamingonpunainen unelma. Lisäksi mukana on Nuorta näyttämöä vastaavan Connectons-hankkeen kirjailijoista Iso-Britanniasta Harriet Braun näytelmällään Kolme, jonka on suomentanut Jukka-Pekka Pajunen.

Kaikki hankkeeseen valitut ryhmät esittävät yhden näistä teksteistä. Kaikki neljä näytelmää tullaan esittämään kaikilla viidellä Nuori Näyttämö -alueella Turussa, Kokkolassa, Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissä. Lisäksi ryhmät esittävät näytelmät omilla kotipaikkakunnillaan.