Tampereen teatteri peruu kaikki kevään esitykset – Notre Damen kellonsoittaja jää pois ohjelmistosta

Tampereen Teatteri peruu kaikki kevään esitykset kaikilla näyttämöillä. Jo aiemmin teatteri perui esitykset 13. huhtikuuta asti koronavirusepidemian vuoksi.

Peruutusten myötä musikaali Notre Damen kellonsoittaja sekä Elling jäävät pois teatterin ohjelmistosta. Sen sijaan Piina ja Häpeä! – Nolo komedia jatkavat syksyllä. Huhtikuulle suunniteltu ensi-ilta Olavi Virta Ensemble Plays Georg Ots etc. on siirretty elokuulle. Niskavuoren Hetalle on tarkoitus saada esityspäiviä keväälle 2021, ja myös peruuntuneet vierailuesitykset pyritään siirtämään myöhempiin ajankohtiin.

Syksyn uutuusnäytelmät pyritään toteuttamaan suunnitellusti koronatilanteen niin salliessa. Syyskauden uutuuksia ovat muun muassa Suomen ensi-illan saava komedia Peter Pan menee pieleen sekä Pauliina Rauhalan romaaniin perustuva Synninkantajat.

Peruttujen esitysten liput voi palauttaa 31.12.2020 saakka. Palautuslomake löytyy teatterin nettisivuilta. Tampereen Teatteri toivoo, että "tässä poikkeuksellisessa ja suuresti teatterin talouteen vaikuttavassa tilanteessa" mahdollisimman moni vaihtaisi peruttujen esitysten liput syksyn näytelmiin tai lahjakorttiin.