Huumori uppoaa, MS Domino ei – Linnateatteri revittelee syksyllä revyyllä

Valkoiset laivat. Punaiset laivat. Ruotsinlaivat. Finlands båtar. Soome laev. Suomalainen risteily on käsite. Risteilylaiva on yhteiskunta pienoiskoossa ja osa suomalaisten kansallista muistia. Merellä ollaan arjen yläpuolella, vaikka meno on usein hyvän maun alapuolella.

Linnateatteri ottaa uudessa revyyssään aiheesta ilon irti. Merelliseen tunnelmaan sukelletaan jo teatterin ulko-ovella, kun koko tila on lavastettu risteilyalukseksi. MS Domino lupaa tarjota kaikki risteilyn kohokohdat kahdessa tunnissa.

Revyyn musiikista vastaa Jussi Vahvaselkä yli 50 musikaalin kokemuksella. Tekstin on kirjoittanut Tuomas Parkkinen, joka on tehnyt Linnateatteriin monta menestyskomediaa aiemminkin. Vahvaselän ja Parkkisen viimeisin yhteistyö on Tom of Finland -musikaali.

Laivan henkilökuntaa, kaikkia matkustajia sekä kutsumattomia vieraita esittävät Sami Hintsanen, Kaisa Hela, Reeta Westman, Mikael Haavisto ja Joonatan Perälä.

MS Dominon ensi-ilta 30.10.2020 Linnateatterissa.