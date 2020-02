Paraisten Teaterboulage sai Harrastateatteriliiton kantaesityspalkinnon viime kesän Babyface-näytelmästään

Suomen harrastajateatteriliitto on myöntänyt vuoden 2020 kantaesityspalkinnon paraislaisen Teaterboulagen teokselle Babyface. Skini Lindgårdin kirjoittamaa näytelmää esitettiin viime kesänä Paraisten Lillholmenissa.

– Teksti kokoaa yhteen eri-ikäisiä tekijöitä ja se antaa tilaisuuden monenlaiselle osaamiselle. Musiikki on vahva osa näytelmää ja laulamisen ohella näytelmässä on bändien esittämää elävää musiikkia. Tekstin käännekohdat ovat yllättäviä ja ihmissuhteet uskottavia. Teksti on tuoretta ja iskevää, palkinnon saajan 26 tekstin joukosta valinnut ohjaaja ja näyttelijä Eija-Irmeli Lahti perustelee.

– Siinä puhutaan vakavistakin asioista viiltävän kevyesti ilman raskasta patetiaa. Se on kasvutarina, joka koskettaa niin nuoria kuin vanhempia. Nuorisolla on vahva osuus, mutta se ei ole tyypillinen nuorisonäytelmä, vaan laajenee nykyajan perhe- ja ihmissuhdekuvaukseksi. Teksti on ruotsinkielinen, mutta toivon sen saavan mahdollisimman pian hyvän ja iskevän käännöksen, Lahti jatkaa.

Harrastajateatteriliiton vuosittain myöntämän kantaesityspalkinnon tarkoituksena on kannustaa näyttämöitä tuottamaan uusia kotimaisia näytelmätekstejä. Palkinto on suuruudeltaan 1 000 euroa, ja se myönnetään näytelmän esittäneelle teatterille.