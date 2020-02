Turkulainen Atte Kilpinen kutsuttiin maineikkaan Hampurin baletin tanssijaksi

Suomen kansallisbaletin tanssija Atte Kilpinen (s. 1996) on saanut koreografi John Neumeierilta kutsun johtamansa Hampurin baletin tanssijaksi. Neumeier on yksi maailman tunnetuimmista koreografeista, ja hän on toiminut Hampurin baletin johtajana jo 46 vuoden ajan.

Atte Kilpinen on syntynyt Turussa ja suorittanut tanssiopintonsa Turun konservatoriossa ja Showtanssistudio Taina Kovalaisella. Hän on työskennellyt Kansallisbaletin tanssijana vuodesta 2015 nuorisoryhmässä ja vuodesta 2017 pääryhmässä. Neumeier on tutustunut Atte Kilpiseen viime keväänä tämän tanssiessa Neumeierin baletin Sylvia miespääroolissa Kansallisbaletin ensi-illassa.

Kilpinen aloittaa Hampurin baletin tanssijana syyskauden 2020 alussa. Hän työskentelee vuoden sopimuksella Hampurin baletin kanssa, minkä jälkeen hänen on tarkoitus palata Kansallisbaletin tanssijaksi. Ennen kiinnitystään Hampurin balettiin Kilpinen jatkaa Kansallisbaletissa. Seuraavaksi hän esiintyy härkätaistelijan ja mustalaissolistin rooleissa baletissa Carmen.