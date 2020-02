Turkulainen TIP-Fest palkittiin vuoden nukketeatteritekona

Turkulainen nukketeatterijuhla TIP-Fest on saanut Vuoden 2019 Nukketeatteriteko -palkinnon. Palkinnon jakaa valtakunnallinen nukketeatterialaln tiedotus- ja yhteistyöjärjestö, Suomen Unima ry. Palkinto luovutettiin TIP-Festille tiistaina TehdasTeatterissa.

TIP-Festin merkitys ja vaikutus ovat laajakantoiset ja uraauurtavat sekä suomalaisella että kansainvälisellä nukketeatteriskenellä, palkintoperusteissa todetaan.

Ensimmäinen TIP-Fest järjestettiin vuonna 2010 Turussa. Taustavoimana toimi vuonna 2005 perustettu TIP-Connection (Turku International Puppetry Connection), joka kokosi yhteen Turun taideakatemian nukketeatterilinjalla koulutettuja alansa avantgardisteja ja uudistajia.

Vuodesta 2012 nukketeatterin yhteistyöverkosto Aura of Puppets on järjestänyt TIP-Festiä yhteistyössä TIP-Connectionin kanssa. Festivaalin tarjonta on alusta lähtien suunnattu laajalla skaalalla niin aikuisille kuin lapsille. TIP-Fest on houkutellut uusia yleisöjä ja yhteistyökumppaneita nukketeatteritaiteen piiriin ja festivaali on tarjonnut tilaisuuden nähdä nykynukketeatterin eri tekniikoita.