Hamletista tehdään rock-musikaali Tampereelle

Tampereen työväen teatterin suurelle näyttämölle nousee ensi syksynä Shakespeare-klassikko Hamlet uutena rock-musikaalina ensi kertaa Suomessa. Kantaesitys on 3. syyskuuta.

Nimiroolissa nähdään Saska Pulkkinen, joka on vakuuttanut muun muassa musikaaleissa Tytöt 1918 ja Poikabändi. Ohjaus on Otso Kauton. Maailmalla tunnetuin tanssitaiteilijamme, Tero Saarinen on ensi kertaa mukana musikaalituotannossa ja suunnittelee teoksen liikeidentiteetin. Musikaalisäveltäjä Eeva Konnun lisäksi musiikkia säveltävät Jarmo Saari ja Varre Vartainen.

Rooleissa ovat Saska Pulkkisen lisäksi Ofeliana Inke Koskinen (Näty) sekä muun muassa Petra Karjalainen, Jari Ahola, Jussi-Pekka Parviainen, Pentti Helin, Petrus Kähkönen ja Petra Ahola.

TTT:n Hamlet on Shakespearen teksti Michael Baranin uudelleen kääntämänä ja hiukan sovittamana.

– Teatteriesitys kohtaa rock-konsertin. Teoksessa nimellä Hamlet and His Gravediggers kulkeva bändi tulee olemaan oleellisena osana työryhmää, näkyvissä ja näyttämöllä, Kautto kertoo.