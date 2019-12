Turun kulttuurilautakunta myönsi Aboa-apurahan tanssitaiteilija Maria Nurmelalle

Turun kaupungin kulttuurilautakunta päätti keskiviikkoiltana yksimielisesti myöntää tämänkertaisen Aboa-apurahan tanssitaiteilija Maria Nurmelalle. Kyseessä on 20 800 euron suuruinen työskentelyapuraha.

Maria Nurmela on aktiivinen tanssitaiteen ammattilainen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hän luo esityksiä, tuottaa, tanssii, tekee koreografioita ja opettaa ja kehittää näin turkulaista tanssitaiteen kenttää.

– Poikkitaiteellinen yhteistyö osoittaa Nurmelan kykyä uudistua sekä rohkeutta kokeilla erilaisia työskentelytapoja. Nurmelan esityksille on ominaista vahva yleisön osallistaminen esimerkkeinä Turussakin syksyllä 2019 nähty The Days ja vuonna 2020 toteutuva Susurrus, apurahan myöntämisperusteissa todetaan.

Apurahaa haki määräaikaan mennessä kahdeksan taiteilijaa.

Nurmela keskittyy ensi vuonna Aboa-apurahan turvin täysipäiväisesti taiteelliseen työskentelyyn. Hänen työsuunnitelmansa koostuu neljästä kokonaisuudesta. Nurmelan The Days on uudella tavalla tuotettua nykytanssia, joka pohjautuu improvisaatioon. Nurmela toteuttaa The Days -hankkeessa seniorityöpajoja sekä vauvoille ja taaperoille tanssi- ja valotyöpajoja.

Toisena hankkeenaan Nurmela tuottaa Susurrus-teoksen, jossa hän myös toimii koreografina australialaiskoreografi Renae Shadlerin kanssa. Teoksessa pohditaan, onko ekologisuus haaste vai mahdollisuus esitystaiteessa. Susurrus-esityksen ensi-ilta on Turussa joulukuussa 2020.

Kolmas Nurmelan hanke on School for The Blind. Teoksessa kohtaa kaksi eri kulttuurista tulevaa taiteilijaa. Teos elävöittää kummankin kotimaan taidekenttää. Teoksen ensi-ilta oli International Dance Week Jerusalem -festivaalilla tiistaina, jonka jälkeen teos kiertää Israelissa ja Suomessa vuoden 2020 aikana. Teoksen Suomen ensi-illasta syksyllä 2020 on sovittu alustavasti Turun Barker-teatterin kanssa.

Neljäntenä kokonaisuutena vuosina 2020–21 Nurmela ohjaa, koreografioi sekä tuottaa yhteistyössä turkulaisen ammattilaiskuoro Key Ensemblen kanssa Pieni tulitikkutyttö -teoksen (työnimi). Tämä immersiivisenä toteutettava, monia taiteenlajeja sekä turkulaisia taidealan ammattilaisia ja harrastajia yhdistävä teos julkaistaan vuonna 2021 turkulaisessa tehdasmiljöössä.

Maria Nurmela (s.1978) on turkulainen tanssitaiteilija, jolla on Turun AMK:n taideakatemian tanssitaiteen maisteriopintojen lisäksi tanssijan tutkinto Suomen kansallisoopperan balettikoulusta. Hänet on huomioitu vuonna 2008 yhtenä merkittävimmistä eurooppalaisista naistanssijoista arvostetussa Balett/Tanz-vuosikirjassa. Nurmela on toiminut Tero Saarinen Companyssa tanssijana, harjoittajana ja yhteisötanssihankkeen vetäjänä (2003–2017). Hän tanssii myös toisen kansainvälisesti tunnetun suomalaiskoreografin, Susanna Leinosen ryhmässä.