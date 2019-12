Koreografi, ohjaaja ja tanssija Tiina Lindfors Suomen kulttuurirahaston hallitukseen

Koreografi, ohjaaja ja tanssija Tiina Lindfors on valittu Suomen kulttuurirahaston hallituksen jäseneksi säätiön hallintoneuvoston kokouksessa 9. joulukuuta.

Lindfors on luonut urallaan lähes sata teosta ja esiintynyt tanssijana pitkälti yli 3 000 kertaa. Lindforsin tanssia ja koreografioita on nähty ympäri maailman 30 eri maassa noin 400 vierailunäytöksessä. Televisiotaltiointeja hänen koreografioistaan on tehty 11 ja monet niistä ovat edustaneet Suomea Prix Italia ja Golden Praha kilpailuissa. Hän on ollut johtamassa turkulaista Tanssiteatteri Eriä sen perustamisesta (1989) asti. Lindfors on myös suosittu luennoitsija ja Turun Sanomien vakituinen kolumnisti.

Suomen kulttuurirahasto on yksityisin varoin toimiva säätiö. Se edistää kulttuuria apurahoilla, hankkeilla ja muilla tukimuodoilla. Kulttuurirahaston maakuntarahastot kattavat koko Suomen.

Säätiön 12-jäseninen hallitus edustaa monipuolisesti tieteen, taiteen, yhteiskunnan ja talouselämän tuntemusta. Se vastaa Kulttuurirahaston hallinnosta sekä apurahojen myöntämisestä asiantuntijoiden suositusten perusteella.