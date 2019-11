Disney-musikaali Maija Poppanen syksyllä 2020 Svenska teaterniin Helsinkiin

Irmeli Haapanen

Disney-musikaalien invaasio Suomeen jatkuu ensi vuoden syyskuussa, kun Helsingin Svenska teaternissa saa ensi-iltansa Mary Poppins eli Maija Poppanen. Se perustuu P.L. Traversin tarinoihin ja Walt Disneyn elokuvaan. Nimirooliin on valittu Josefin Silén, joka näyttelee parhaillaan Esmeraldaa Tampereen Teatterin Disney-musikaalissa Notre Damen kellonsoittaja.

Mary Poppinsin ohjaa Markku Nenonen, joka on saanut luvan luoda aivan omanlainen versio alkuperäistuotannosta, niin sanottu non replica.

Yli sata lasta haki musikaalin lapsirooleihin, ja heistä kaksikymmentä aloittaa Mary Poppins -teatterikoulussaa. Kuusi valitaan itse produktioon.

Suomessa nähdään tällä näytäntökaudella kaksi Disney-musikaalia. Tampereen Teatterin (TT) Notre Damen kellonsoittajan lisäksi Helsingin kaupunginteatterissa (Hkt) esitetään Pientä merenneitoa. Molemmat ovat olleet sekä yleisön että kriitikoiden suosikkeja.

Samuel Harjanteen ohjaamaan Pieneen merenneitoon on Hkt:n viestintäpäällikkö Kaisa Pelkosen mukaan myyty ja varattu lähes 90 000 lippua, ja täyttöaste on ollut tähän mennessä 99 prosenttia. Esityksiä on lisätty pitkin syksyä, ja uusiakin päivämääriä yritetään löytää tarpeen mukaan.

Notre Damen kellonsoittajan täyttöaste on ollut TT:n tiedotteen mukaan niin ikään lähes sata, 99,8 prosenttia, ja musikaalin on tähän mennessä nähnyt jo yli 22 000 katsojaa. Viimeksi keskiviikkona esityskalenteriin mahdutettiin kaksi lisäesitystä tammikuulle. Georg Malviuksen ohjaamia esityksiä on 2. toukokuuta 2020 saakka.

