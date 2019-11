Nukketeatteritaiteilija Heini Maaranen sai Varsinais-Suomen taidepalkinnon – "Valtakunnallisesti merkittävä visionääri", perusteluissa todetaan

Varsinais-Suomen taidepalkinto on myönnetty nukketeatteritaiteilija Heini Maaraselle. 5 000 euron suuruinen tunnustus ojennettiin Maaraselle keskiviikkoiltana nukketeatterijuhla TIP-Festin avajaisissa.

Maaranen on erikoistunut nukenrakentamiseen. Palkinnon jakava Varsinais-Suomen taidetoimikunta haluaakin tämänvuotisella valinnallaan nostaa esille vähemmän tunnetun taiteenlajin ja siitä erityisesti alaa kokoavan tärkeän taustavaikuttajan.

– Hänen työstään välittyy vahva intohimo teatteritaiteeseen, ja hänen visuaalinen taustansa ja koulutuksensa ovat monipuolisia. Koko uransa ajan Maaranen on toiminut eri taiteenlajien välissä ja välittäjänä. Nukketeatterin ytimessä on ymmärrys nukketekniikoista ja nukenrakennus, ja siinä Heini Maarasesta on tullut valtakunnallisesti merkittävä visionääri, palkintoperusteissa todetaan.

Viiden viime vuoden aikana Maaranen on rakentanut lähes sata nukkea. Viimeisin voimainponnistus on Åbo svenska teaterissa nähtävä, kriitikkojen ja yleisön kiittämä Kalevala.

Myös Turun kaupunginteatteriin ensi viikolla valmistuvan Babe – urhea possu -esityksen nuket ovat Maarasen käsialaa.

Maaranen on tehnyt nukkeja eri tyylilajeja edustaviin esityksiin. Keskeisiä teoksia ovat Shakespeare-trilogia (Myrsky, Romeo ja Julia, Prinsessa Hamlet), Missing Amelia Earhart, Räähkän luku, Einsteinin unet, Lady Macbeth, Assholes ja Iso haha susi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Teoksia ovat yhdistäneet lavalle keskiöön tuodut nuket, joiden takana on ollut satoja työtunteja taitavaa nukenrakentamista. Maarasen työ on ollut jatkuvaa oppimista siitä, mikä kaikkea teatterinukke voi olla ja mitä uutta se voi ilmaisullisesti tuoda näyttämötaiteeseen, palkintoperusteluissa kiitetään.

Åbo svenska teaterin ja Kaupunginteatterin lisäksi Maaranen on työskennellyt viime vuosina muun muassa Kansallisteatterissa ja Tehdas Teatterissa.

Varsinais-Suomen taidetoimikunta jakaa taidepalkinnon vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lue Turun Sanomien haastattelu Heini Maarasesta viime keväältä: Nukkemestari isoilla näyttämöillä – Heini Maarasen kädenjälkeen voi pian tutustua ÅST:ssa ja Turun kaupunginteatterissa

Lue Turun Sanomien arvostelu: Teatteriarvio: Åbo svenska teaterin Kalevala on häikäisevän hieno kokonaistaideteos, joka puhuttelee vahvasti tätä aikaa.