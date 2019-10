Legendaarinen Monty Python -koomikko John Cleese keväällä Turkuun

John Cleese tuo 28. toukokuuta Last Time To See Me Before I Die -shownsa Turun Logomoon.

Cleese on ympäri maailmaa tunnettu ja arvostettu mustan brittikomiikan kuningas. Kiertueen nimestä Last Time To See Me Before I Die huolimatta luvassa on hersyvä ja nostalginen show. Kiertuetta on esitetty jo viisi vuotta, joten vielä ei ole aika luovuttaa. John Cleeseä kutsutaan modernin komedian ja komiikan kummisedäksi. Hänen aktiiviuralle ei näy loppua. Nyt mies on 79-vuotias ja aikoo jälleen heittäytyä tien päälle.

– Esiintymispaikasta voi olla haasteellista poistua ilman kyyneltä silmänurkassa nauramisen, mutta myös nostalgisen fiiliksen takia. Moni meistä on kasvanut hänen komiikkansa parissa ja hänen uransa on vaikuttanut niin vahvasti siihen, mitä nykypäivän komedia on tänä päivänä. Hänen huumorinsa on kaikkialla meidän ympärillä, kertoo A Comic Soulin Henrik Richter.