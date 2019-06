Merja Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen tekevät komedian Linnateatteriin

Linnateatterissa nähdään syksyllä Peter Quilterin ympäri maailmaa esitetty menestyskomedia Kahden kauppa, alkuperäisnimeltään Duets. Se kertoo rakkauden, ystävyyden ja parisuhteiden kaoottisesta maailmasta sekä siitä, miksi ruoho ei ole koskaan vihreämpää aidan toisella puolella. Komedia tarjoilee terävää huumoria suurella sydämellä ja pikavaihdoilla höystettynä.

Lavalla nähdään kaksi näyttelijää, neljä eri kohtausta ja neljä eri tarinaa rakkaudesta: sokkotreffit, ystävyyden rajat, avioeromatka ja kolmatta kertaa alttarille. Linnateatterissa näytelmän esittää tosielämän pariskunta Merja Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen. Kari-Pekka Toivonen myös suomentaa näytelmän, joka on yhteistuotanto Riihimäen teatterin ja Jokiteatterin kanssa. Ensi-ilta on 6. syyskuuta Linnateatterissa.

Peter Quilter on englantilainen näytlemäkirjailija, jonka tunnetuin teos on amatöörioopperalaulaja Florence Foster Jenkinsistä kertova Glorious! (Suurenmoista!), jota on esitetty Suomessakin useissa teattereissa, muun muassa Åbo svenska teaterissa Turussa.