Balettiklassikko Huonosti vartioitu tyttö saa fantasiahohdetta Helsingin kaupunginteatterin modernissa versiossa

Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän, Helsinki Dance Companyn, syksyn ensi-ilta Huonosti vartioitu tyttö (La fille mal gardée, 1789) on ranskalaisesta balettiklassikosta inspiraationsa saanut ehdotus moderniksi baletiksi. Uutuusteoksen koreografia on Jyrki Karttusen käsialaa, ja ensi-ilta on 10. lokakuuta pienellä näyttämöllä.

Karttusen versiossa alkuperäisbaletin rooleista on jäljellä vain tähtitanssija. Kaikki miesroolit on poistettu, ja miehet on muutettu yksisarvisiksi fantasiaolennoiksi. Myös musiikki on yhtä kappaletta lukuun ottamatta kokonaan uutta, Aleksi Sauran teosta varten säveltämää musiikkia.

Tapahtumapaikkana on vuoristossa sijaitseva bensa-asema. Päähenkilö on balettiperinteen mukainen lumottu nainen, joka mielikuvituksensa yksisarvisten ja huoltoaseman huonojen sähkölinjojen ansiosta vapautuu lumouksestaan ja arjestaan syrjäseudun huoltamoyrittäjänä.

– Vakavammin ottaen päähenkilö painii kiltteyden ja kunnollisuuden kysymysten kanssa. Tärkeintä juonessa ei ole se mitä siinä tapahtuu, vaan se mitä tapahtuu rakastettavan epäjohdonmukaisen matkan varrella, Karttunen kuvailee.

Koreografin inspiraationa on toiminut myös Helsinki Dance Companyn pitkäaikainen tanssija Heidi Naakka, joka tekee nyt ensimmäisen suuren pääroolinsa.

– Teos on räätälöity Heidille. Se antaa tilaa erittäin vahvalle tanssijalle, jolla on paljon taitoa ja kokemuksen mukanaan tuomaan kypsyyttä ja rohkeutta, Karttunen sanoo.

Teoksessa tanssivat Naakan lisäksi Karttunen itse sekä Jyrki Kasper, Mikko Paloniemi ja Johannes Purovaara.

Teoksen inspiraationa toiminut ranskalaisen balettimestarin Jean Daubervalin Huonosti vartioitu tyttö on yksi vanhimmista nykypäivään säilyneistä baleteista, ja sitä on vuosisatojen ja vuosien varrella esitetty lukuisina erilaisina versioina ympäri maailmaa.

Alkuperäistarinassa rakastunut nuoripari, huonosti vartioitu Lise-tyttö ja fiksu mutta köyhä Collas, tahtovat naimisiin. Liselle on kuitenkin sovittu toinen mies, Alain, joka on rikas mutta vähän yksinkertainen. Erilaisten sattumusten kautta rakastavaiset saavat lopussa toisensa.