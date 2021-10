Verkkoon avautui Nykytunteen museo, joka tuo näkyväksi poikkeusajan pelot, surut ja ilot – mukana turkulaisia tekijöitä

Tänään torstaina on lanseerattu virtuaalinen Nykytunteen museo, joka on elämyksellinen kertomus pandemia-ajan aiheuttamista tunteista Suomessa. Verkkomuseossa vierailija kulkee aikajanalla, joka kuljettaa hänet läpi pandemian käännekohtien.

Sisältöjä ohjaavat kuusi perustunnetta: suru, hämmennys, suuttumus, inho, ilo ja pelko. Pandemiaa on taltioitu niin kuvina, esineistönä kuin lukuisten tutkimusten merkeissä. Ilmiöihin voi syventyä myös videohaastatteluiden kautta.

Museon valokuvat on saatu noin 30 ammattilais- ja harrastajakuvaajalta, jotka kuvasivat arkea pandemia-ajan Suomessa osana Poikkeustila2020-projektia. Taiteiden kesä -hankkeen kautta museoprojektiin liittyi myös kuusi vastavalmistunutta taiteilijaa, muiden muassa turkulaiset Jirko Viljanen ja Jenni Turunlahti. Kukin taiteilija tulkitsee yhtä museon kuudesta perustunteesta omassa teoksessaan.

Lisäksi mukana on ollut Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry.

Museon valmistumisessa on konsultoitu myös useita eri alojen asiantuntijoita. Opiskelijoiden näkökulman on antanut Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen ja Affekti-ainejärjestön puheenjohtaja Dan Santamäki.

Nykytunteen museo on osa valtioneuvoston kanslian Suomi toimii -hanketta, joka on perustettu korona-pandemian alussa keväällä 2020. Hankkeen tehtävä on tukea ihmisten ja yhteiskunnan toimintaa kriisitilanteessa ja kriisistä toivuttaessa sekä vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä.

Museon äänimaailman on säveltänyt ja tuottanut Markku Mäkelä. Tunnemuseon kokoelma tullaan tallentamaan Kansallisarkistoon osana pandemia-ajan taltiointia.