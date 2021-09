Hiljaisuus puhuu kuvien kautta – Juha Joron valokuvanäyttely on esillä Salon taidemuseon Sivuraide-galleriassa

Salon taidemuseon galleria Sivuraiteessa on ensi tammikuuhun saakka esillä Juha Joron (s.1957) valokuvanäyttely Hiljaisuuden poluilla. Galleria Sivuraide avautui Veturitalliin uutena tilana tammikuussa. Se on rakennettu entiseen varastotilaan tornin juurelle.

Helsingissä syntynyt, Turussa pitkään vaikuttanut ja nykyisin Salon Halikossa asuva taidegraafikko, piirtäjä ja valokuvaaja Juha Joro käsittelee taiteessaan ajan kulkuun ja hiljaisuuden kokemiseen liittyviä teemoja. Teemat nousevat esiin metsän mystiikan ja rauhan kautta.

Joron ilmaisuvälineinä toimivat valokuvan lisäksi sekatekniikkapiirustus ja taidegrafiikka. Usein yhdestä kuvallisesta ideasta syntyy useamman itsenäisen teoksen kokonaisuus.

Taiteilijan ilmaisuun on vaikuttanut esimerkiksi itämainen kuvataide, jossa tyhjällä tilalla on merkityksellinen osa teosta. Hienovarainen vuoropuhelu on vastakohta nykymaailman kuva- ja informaatiotulvalle.

Joron teoksia on muun muassa Suomen valtion, Kansallisgallerian, Amos Rexin, Turun taidemuseon ja Wäinö Aaltosen museon taidekokoelmissa.

Juha Joro – Hiljaisuuden poluilla Salon taidemuseon Galleria Sivuraiteessa 9.1.2022 asti.