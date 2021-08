Valokuvataiteilija Susanna Majurin laajin koskaan nähty näyttely Valokuvataiteen museoon – mukana ennen näkemättömiä teoksia

Valokuvataiteilija Susanna Majurin (1978–2020) laajin koskaan nähty näyttely Rakkaus avaa Valokuvataiteen museo K1:n syksyn Helsingissä, museo tiedottaa. Majuri tunnetaan vedenalaisista, taianomaisista valokuvista, joiden päähenkilöt vaikuttavat leijuvan epätodellisessa tilassa. Yksi Majurin tunnetuimmista allasteoksista on PMMP:n Veden varaan -levyn kannessa.

10. syyskuuta avautuva Rakkaus-näyttely esittelee Majurin tuotantoa koko hänen uransa ajalta. Esillä on myös ennen näkemättömiä teoksia.

Valokuvataiteen valtionpalkinnon vuonna 2019 saanut Majuri oli yksi Suomen merkittävimmistä nykyvalokuvaajista. Hänen teoksiaan on nähty useissa kansainvälisissä näyttelyissä. Majuri opiskeli valokuvausta Turun taideakatemiassa ja Taideteollisessa korkeakoulussa, josta hän valmistui taiteen maisteriksi vuonna 2007.

Majurin rinnalla avautuu Chilen luonnosta ammentavan Cecilia Vicuñan näyttely Songs to the Waters. Ensi kertaa Suomessa esittäytyvä Vicuña (s. 1948) on kansainvälisesti tunnettu kuvataiteilija, runoilija ja aktivisti.

Molemmat näyttelyt ovat esillä 2. tammikuuta asti.

Valokuvataiteen museon K1-tila sijaitsee kauppakeskus Kämp Galleriassa Helsingissä. Kaapelitehtaan näyttelytilat on suljettu remontin vuoksi. Lokakuussa Kaapelitehtaan päänäyttelytilassa avautuu viides Poliittisen valokuvan festivaali nimeltä Linnun katse. Turkulainen Camille Auer on yksi festivaalin taiteilijoista.