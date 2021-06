Pekilo täyttyi jälleen taiteesta – tänään avautuvilla Mäntän kuvataideviikoilla useita taiteilijoita Turusta tai lähiseudulta

Suomen laajin nykytaiteen katselmus Mäntän kuvataideviikot avautuu yleisölle tänään sunnuntaina. Kuraattori Anna Ruthin johdolla valitut 47 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää tuovat kuvataideviikoille tyylien, näkökulmien, kielten ja kansallisuuksien kirjon. Päänäyttelypaikka Pekilo on entinen tehdaskiinteistö Mäntän keskustassa.

Näyttelyssä nähdään yhdeksän taiteilijaa Turusta tai lähiseudulta. He ovat Markku Haanpää, Aaron Hiltunen, Nayab Ikram, Henni Kitti, Hodhayfa Salih, Hans Peter Scütt, Aishe Vejdani sekä työpari Sara Ilveskorpi ja Sanna Vainionpää.

Alun perin viime kesälle suunniteltu näyttely siirtyi koronan takia vuodella. Taiteilijat, kuraattori ja teema säilyivät kuitenkin samoina. Näyttelyn teemana on Erehtyminen – To Err Is Human.

Koska suurin osa oheistapahtumista jää järjestämättä, teosopastuksia tarjotaan yleisölle verkossa.

– Niitä nähdään näyttelyn taiteilijoiden puhumilla eri kielillä kuten arabiaksi, farsiksi, saksaksi, japaniksi, venäjäksi, mandariinikiinaksi, turkmeeniksi, urduksi ja viittomakielellä. Suomeksi ja englanniksi tekstitetyt opastukset nähdään kesän mittaan YouTube-kanavallamme, Anna Ruth kertoo tiedotteessa.

Kuvataideviikkojen teoksissa on runsaasti varta vasten Pekiloon tehtyjä installaatioita ja paikkasidonnaista taidetta, kuten rakennustyömaan materiaaleista metsämaiseman luoneen Pia Sirénin Canopy (latvusto) ja Pekilon julkisivun valtaava Landys Roimolan Floor is Lava. Timo Kokko tuo näyttelykeskuksen pihamaalle rakentamaansa kasvihuoneeseen palan aitoa metsänpohjaa puineen, kasveineen ja virtaavine puroineen.

Näyttely teki toissavuonna yleisöennätyksen yli 17 000 kävijällään. Mäntän kuvataideviikot on avoinna joka päivä 31. elokuuta asti.