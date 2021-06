Taiteilija Alia Faridin näyttely At the Time of the Ebb esillä WAMx:ssä

WAMx:n uudessa näyttelyssä nähdään videoteos, jonka Alia Farid on toteuttanut tilaustyönä Sharjahin biennaalille. Teosta varten taiteilija matkusti satoja kilometrejä Arabian niemimaan kärjestä Iranin Qešm-saarelle kalastajien uuden vuoden juhlan eli Nowruz Sayyadin aikaan. Kyseisenä juhlapäivänä kaikki kalastustoiminta, joka on kylän tärkein elinkeino, seisahtuu kunnianosoituksena luonnolle.

Faridin essee-elokuvassa vaelletaan perinteisten juhlatraditioiden läpi saarella, joka elää täysin omassa rytmissään ikiaikaisen vuodenkierron mukaan. Juhlinnan keskeltä erottuu erilaisia hahmoja, kuten kameli, hevonen, lintu ja pastorin poika. Rituaaleihin osallistuvien ihmisten kuoro rytmittää kerrontaa, jossa matkataan kyläyhteisöstä aavikolle ja tanssitaan eläinnaamioihin pukeutuneiden hahmojen kanssa. Faridin monien muiden teosten tavoin At the Time of the Ebb kuvaa alueen ihmisten elämää ja kulttuuria useiden pienoiskertomusten kautta. Teos muistuttaa nykyelämän monimuotoisuudesta kuvaten poliittisesti latautuneen raja-alueen ihmisten elämää yllättävästä näkökulmasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Alia Farid (s. 1985) asuu ja työskentelee Kuwaitissa ja Puerto Ricossa. Farid työskentelee poikkitaiteellisesti hyödyntäen ilmaisukeinoinaan kirjoittamista, piirtämistä, elokuvaa, kuvanveistoa ja installaatiota. At the time of Ebb on osa vuoden 2021 näyttelysarjaa Cosmic Archeology (suom. Kosminen Arkeologia), joka koostuu neljästä näyttelystä, joissa tarkastellaan mahdollisuutta elää sopusoinnussa ympäröivän maailman kanssa. Näyttelyille on yhteistä tieteisfiktiolle eli scifille tyypillinen ilmaisu, joka tarjoaa keinoja käsitellä muutosta ja epävarmuutta sekä nähdä ihmisen tekojen seuraukset ekosysteemeille. Näyttelysarjan on kuratoinut italialainen Lucia Aspesi, joka työskentelee kuraattorina Pirelli Hangar Bicocca -säätiöllä Milanossa.

Alia Farid: At the time of the Ebb, WAMx 11.6.–15.8.2021