Jori Liimatainen

Minna Poikosen maalaus The Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth, 2019, on parhaillaan esillä Loimaan taidetalolla. – En koe olevani yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttuva, kantaaottava taiteilija vaan pikemminkin keski-ikäisten naisten äänitorvi, Poikonen sanoo.