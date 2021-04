Turun taiteilijaseuran Sykli-näyttely kokoaa 43 tekijän teokset Loimaan Taidetalolle – Minna Poikonen on vuoden taiteilija

Loimaa

Minna Poikonen on valittu Turun taiteilijaseuran vuoden 2021 taiteilijaksi. Hän esittäytyy Turun taiteilijaseuran laajassa Sykli-näyttelyssä, joka on juuri avautunut Loimaan Taidetalolla.

Näyttelyssä nähdään Poikosen suurikokoinen alastonmaalaus The Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth, 2019. Teos on juryn mukaan "samanaikaisesti klassinen ja koskettava". Se puhutteli valitsijoita "intensiteetillään ja riisutulla koruttomuudellaan".

– Teos on maalattu vuonna, jolloin täytin viisikymmentä. Halusin tutkailla, miltä sen ikäinen nainen näyttää, Poikonen kertoo.

– Ilme on ehkä surumielinen, mutta se ei ole koko totuus. Kun tulee ikää lisää, tulee armollisemmaksi itselleen.

Turun taiteilijaseura Minna Poikosen teos The Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth, 2019.

Näyttelyn juryyn kuuluivat kuvataiteilija Markku Haanpää, Loimaan kulttuurisihteeri Monika Antikainen sekä kirjoittaja, kirjoittamisen tutkija ja ohjaaja Emilia Karjula.

Poikonen on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun AMK:n Taideakatemiasta vuonna 2015. Hän on myös vaatetusalan artenomi. Poikonen on aiemminkin käsitellyt tuotannossaan kehollisuutta erilaisin menetelmin ja tekniikoin.

Loimaan Taidetalolla nähtävä Sykli-näyttely on kaksiosainen. Ensimmäinen, 6.4.–17.6. esillä oleva näyttelykokonaisuus yhdistää ihmisyyteen liittyviä teemoja leikkisästi. Mukana on kaikkiaan 21 taiteilijaa.

Toisessa, 22.6.–9.9. nähtävässä näyttelykokonaisuudessa luonto ottaa vallan. Keskiöön nousevat myös kuoleman ja haurauden teemat. Tuolloin nähdään teoksia 22 taiteilijalta.

Kaikkiaan Sykli kokoaa yhteen 43 tekijän teoksia. Näyttelyhaku oli avoin kaikille Turun taiteilijaseuran jäsenille, ja hakemuksia saapui 79 taiteilijalta.

– Se on suuri määrä ja kertoo siitä, että taiteilijoilla on tarve tällaiselle näyttelylle, kertoo Turun taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Sanna Vainionpää.

Minna Poikosen teos on esillä molemmissa näyttelyissä.

Sykli – Turun taiteilijaseuran jäsennäyttely, Loimaan Taidetalolla (Rantatie 2) 6.4.–17.6. ja 22.6.–9.9.

Avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 13–18 sekä jokaisen kuukauden viimeisenä sunnuntaina.