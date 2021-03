Poikkeuskeväänä valmistuvien kuvataiteilijoiden taide levittäytyy Turun taidehallin ympäristöön – katso näyttelypaikat tästä

Koronakävelyillä kannattaa suunnata Turun taidehalliin ja sen lähiympäristöön. Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistuvien kuvataiteilijoiden näyttely tuo monenlaista valoa kevääseen. Mittavassa, yhteensä 21 taiteilijan näyttelyssä riittää katsottavaa ja löydettävää.

Perjantaina 19. maaliskuuta avautuva NYTT 2021 -näyttely levittäytyy neljään näyttelytilaan. Taidehallin lisäksi teoksia on esillä Brinkkalan galleriassa, Vartiovuoren vesisäiliössä ja kaupunginteatterin taideseinällä. Tiloihin pääsee maskin kanssa rajattu määrä katsojia kerrallaan.

Näyttely on teemoiltaan vapaa, ja kaikki taiteilijat esittäytyvät itsenäisesti. Edustettuina on taiteenlajeja hyvin laajasti: joukkoon mahtuu niin animaatiota, maalauksia, sarjakuvia, keramiikkaa, grafiikkaa, valokuvia, veistoksia kuin videoita. Videoista ja maalauksista osa asettuu installaatioiksi. Monessa teoksessa on käytetty luonnonmateriaaleja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

–Ehkä käsillä tekeminen korostuu tässä ajassa; vuorovaikutus materiaalin kanssa, sanoo Henna-Riikka Halonen, joka on ohjannut taiteellisia opinnäytetöitä Ismo Luukkosen kanssa.

Moninaisuus on NYTT 2021 -näyttelyn parasta antia, mutta kokonaisuudesta voi löytää myös yhdistäviä teemoja. Halosen mukaan esille nousevat toiseuden ja ruumiillisuuden kysymykset sekä herkkyyden ja vahvuuden vuoropuhelu. Monessa teoksessa keskeistä on katse: kuka katsoo, ketä ja millä tavalla.

– Olen opiskelijoillekin painottanut, että tässä ajassa taide tulee entistä tärkeämmäksi. Teokset eivät elä ainoastaan tässä näyttelyssä, vaan niillä on monta elämää, Halonen sanoo.

Näyttely on esillä 25. huhtikuuta asti.

Jane Iltanen Jessica Koivistoinen teoksensa äärellä Vartiovuoren vesisäiliössä. Häntä kiinnostaa valon ja varjon vaikutus kolmiulotteisiin teoksiin.

Jane Iltanen Elina Lahdenperän (kuvassa) töitä nähdään Vartiovuoren vesisäiliössä. Kuvassa yksi ruutu hänen tulevasta sarjakuvastaan.