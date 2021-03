Valokuvaaja löysi vaimon kuvatessaan Marimekko-kuvia Life-lehdelle Suomessa – Tony Vaccaron näyttely Helsingin Taidehalliin

Helsingin Taidehalli esittelee kesällä yhdysvaltalaisen Tony Vaccaron (s. 1922) muoti- ja lifestylekuvia. Näyttelyssä nähdään Marimekko-kuvia, jotka Vaccaro otti Life-lehdelle Porvoossa ja Helsingissä kesällä 1964. Matka oli kauaskantoinen, sillä Vaccaro tapasi kuvauskeikalla tulevan vaimonsa, Marimekon mallina työskennelleen Anja Kyllikki Lehdon.

Muotikuvien lisäksi esillä on muotokuvia kuvataiteilijoista ja julkisuuden henkilöistä, valokuvia toisen maailmansodan taisteluista Saksassa ja Ranskassa sekä otoksia Euroopan jälleenrakentamisesta sodan jälkeen.

Kaikkiaan esille saadaan 130 kuvaa valokuvaajan lähes 80 vuotta kestäneen uran varrelta.

Elämä on ihanaa -näyttely on määrä avata Helsingin Taidehallissa 5. kesäkuuta. Näyttely on esillä 8. elokuuta asti.