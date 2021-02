Toimittajan näyttelyvinkit: Nämä korona-ajan eristyneisyydestä ammentavat gallerianäyttelyt kannattaa nähdä – vielä ehtii

Noora Nio-Jussin seinänkokoiset, uniikit öljypuupiirrokset riemastuttavat vahvoilla väreillä ja koollaan. Näitä on kaiverrettu viikkoja! Ihmisistä tyhjät, toisiinsa lomittuvat paidat kantavat sekä ikävää että lohtua. Koronavuonna kaikki tietävät, miltä pelkkien hihojen halaus tuntuu.

Katoava läsnäolo. 7.2. asti Turun taidehallissa, Vanha Suurtori 5. Avoinna ke–la klo 12–18, su klo 12–16.

Jane Iltanen Noora Nio-Jussin öljyväripuupiirros Vanishing Presence I.

Harri Puron maalaukset uhkuvat energiaa, liikettä ja usein vaaran tuntua – vaikka kuvaisivat pysähtyneitä hetkiä kotona. Teokset kuopivat kiinnostavasti abstraktin ja esittävän välimaastossa. Maalin ja värin kätkemille ihmisille alkaa väistämättä sepittää tarinaa.

Fell Out of Bed and Never Landed. 7.2. asti Makasiini Contemporaryssa, Tuomiokirkonkatu 6. Avoinna ke–pe 12–18, la–su 12–16.

Makasiini Contemporary Harri Puro: A Waste of Magic Tricks, 2020. Akryyli, hiili ja öljy kankaalle.

Katsojasta tulee Ella Tahkolahden teosten päähenkilö; sekä kokija että kohde. Reaaliaikaisia videoinstallaatioita jo pitkään kehittäneen Tahkolahden teokset hyödyntävät peilejä ja videokameraa. Ne herättävät kysymyksiä havainnosta, läsnäolosta sekä teoksen ja katsojan rajoista.

Kehys uudelle ajalle. 14.2. asti B-galleriassa, Aninkaistenkatu 5 L 5. Avoinna ti–pe 12–18, la–su 12–16.