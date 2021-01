Turun taidehalli avaa vuoden 2021 kuvataiteilija Noora Nio-Jussin ja valokuvaaja David Steinbergin näyttelyillä

Turun taidehalli avaa vuoden 2021 uusilla näyttelyillä, jotka ovat esillä 8.1.–7.2. Perjantaista alkaen Isossa galleriassa nähdään kuvataiteilija Noora Nio-Jussin (s. 1976) puupiirroksista koostuva Katoava läsnäolo – Vanishing Presence. Helsinkiläinen Nio-Juss valmistui kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2017. Hänen uusia töitään yhdistää ajatus hauraasta läsnäolosta, eristyneisyydestä ja kaipuusta.

Pienessä galleriassa on esillä valokuvaaja David Steinbergin Ouroboros-näyttely. New Yorkissa ja Minnesotassa asuva Steinberg (s. 1990) on opettanut valokuvausta Syracusen yliopistossa, josta hän valmistui viime vuonna.

Aulagalleriassa voi tutustua Turun taidelainaamon teoksista koostuvaan Artoteque Pique Nique-näyttelyyn. Taidehallin tiloissa voi olla vain 10 henkilöä kerrallaan. Kävijöiden toivotaan saapuvan terveenä ja maskin kanssa.

Turun taidehalli ja taidelainaamo, Vanha Suurtori 5, avoinna ke–la klo 12–18 ja su klo 12–16.