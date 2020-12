Nastja Säde Rönkön tekemä Selviytymisopas maailmanlopun lapselle on Lönnströmin taidemuseon seuraava 100 000 euron projekti

Raumalainen Lönnströmin taidemuseo rahoittaa seuraavaksi kuvataiteilija Nastja Säde Rönkön monitaideteoksen Survival Guide for a Post-Apocalyptic Child eli Selviytymisopas maailmanlopun lapselle. Projekti toteutetaan vuosien 2021–2022 aikana.

Rönkön lopullinen teos koostuu monikanavaisesta videoinstallaatiosta sekä kirjana toteutettavasta selviytymisoppaasta. Kokonaisuuteen kuuluu myös asiantuntijoiden pitämiä työpajoja. Projektin toteuttamiseen ja taiteilijakorvaukseen museo on varannut 100 000 euroa.

Helsinkiläinen Nastja Säde Rönkkö (s. 1985) yhdistelee teoksissaan mediataidetta, performanssia, yhteisötaidetta ja tekstejä. Hänet palkittiin vuoden nuorena taiteilijana 2019, jolloin palkintonäyttely for your charred bones and restless soul nähtiin Aboa Vetus Ars Nova -museossa ja Tampereen taidemuseossa.

Selviytymisopas maailmanlopun lapselle -teoksen teemoja ovat ilmastoahdistus, maapallon tulevaisuus, kriisit ja niistä selviytyminen, hitauden tärkeys sekä inhimillisyys.

– Elämme ennennäkemätöntä poliittista, sosiaalista ja ilmastollista muutosta. Survival Guide for a Post-Apocalyptic Child -teoksen ytimessä on ajatus, jonka mukaan jokin maapallon elämään vaikuttava merkittävä tapahtuma on jo takanapäin – jokin poliittinen, ympäristöön liittyvä tai yhteiskunnallinen muutos. Mikä olisi pelastamisen arvoista ja mitkä asiat me haluamme muistaa ja oppia voidaksemme välittää ne tuleville sukupolville?, Rönkkö pohtii tiedotteessa.

Projektin tavoitteena on luoda ja unelmoida selviytymiskeinoja.

– Vaikka teoksen konteksti ja tematiikka liittyvät tulevaisuuteen, tehdään teos loppujen lopuksi meille, jotka elämme tässä hetkessä ja ajassa, Rönkkö toteaa.

Lönnströmin taidemuseo tunnetaan seinättömänä museona. Teresia ja Rafael Lönnströmin säätiö päätti vuonna 2014 luopua Raumalla sijaitsevasta museorakennuksesta. Sen jälkeen Lönnströmin taidemuseo on toteuttanut nykytaiteen projekteja yhdessä taiteilijoiden kanssa. Viimeksi museo rahoitti Raimo Saarisen teoksen Kelluva saari (2019–2021).