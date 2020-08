IC-98:n uutuusteoksen ensiesitys Espoon Emma-museossa – suurikokoinen teos jatkaa turkulaistaiteilijoiden 16 vuotta työstämää sarjaa

Taiteilijaryhmä IC-98:n uusi videoanimaatio saa ensiesityksensä Espoon modernin taiteen museossa Emmassa. Suurikokoinen teos Teesejä yhteiskuntaruumiista (Sidos) jatkaa IC-98:n jo 16 vuotta työstämää sarjaa. Saastamoisen säätiön tilaama teos on esillä säätiön taidekokoelmaa esittelevässä Kosketus-näyttelyssä 4.8.–27.9.

IC-98, eli turkulaisten kuvataiteilijoiden Visa Suonpään (s. 1968) ja Patrik Söderlundin (s. 1974) muodostama duo, käsittelee tuotannossaan yhteiskunnan ja luonnonjärjestelmien suhdetta. Uutuusvideo kuvaa hamppuköyden eri olomuotoja pellolta köydeksi. Köysi näyttäytyy yhteiskunnan vertauskuvana.

Teos on osa Teesejä yhteiskuntaruumiista -sarjaa. Sarjan aiempia töitä on nähty muun muassa Turun taidemuseossa (2018) ja Porin taidemuseossa (2007). Saastamoisen säätiön taidekokoelmaan entuudestaan kuuluva Teesejä yhteiskuntaruumiista (Yhdyskunta), 2010, on esillä Emman Kosketus-näyttelyssä vielä 10. elokuuta asti.

Yli 20 vuotta toiminut IC-98 aloitti taiteellisen työskentelynsä taiteilijakirjoilla ja interventioilla julkisessa tilassa. Animaatioissaan ryhmä yhdistää lyijykynäpiirrosta digitaalisiin tehosteisiin. Ryhmän tunnetuin teos on aidattu ja maatumaan jätetty Khronoksen talo Pöytyällä.