Aboa Vetus & Ars Novan arkeologiseen kokoelmaan voi nyt tutustua 3D-mallinnosten avulla

Aboa Vetus & Ars Novan arkeologisesta kokoelmasta on julkaistu joukko 3D-mallinnoksia. Digitoidut löydöt ovat poimintoja museon kaupunkiarkeologisesta kokoelmasta ja ajoittuvat 1400–1800-luvuille. Osa esineistä on tuttuja museon näyttelyistä, mutta suurin osa on nyt ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä.

Pyöriteltävä 3D-malli mahdollistaa esineen tarkastelemisen eri puolilta. Sen avulla voi ihailla yksityiskohtia, joita vitriinissä ei välttämättä näkisi. Aboa Vetus & Ars Novan arkeologisesta kokoelmasta toteutettuja malleja on 26 ja kuka tahansa voi tutkia niitä Sketchfab-palvelussa.

3D-mallit on tuotettu Turun yliopiston arkeologian oppiaineen, Turun museokeskuksen ja Aboa Vetus & Ars Nova -museon yhteisessä arkeologisten löytöjen 3D-digitointihankkeessa vuosina 2019–2020. Kaikkiin hankkeessa digitoituihin arkeologisiin löytöihin pääsee tutustumaan Turun museokeskuksen Sketchfab-tilillä.

Hankkeessa tutkittiin 3D-digitoinnin tarjoamia mahdollisuuksia arkeologisten löytöjen tutkimukselle, tallettamiselle ja esittelylle.