Titanik-galleria aukeaa tänään yleisölle viidestä videoteoksesta koostuvan näyttelyn kannattelemana. Näyttelyn taiteilijat ovat Cara Tolmie, Sepideh Rahaa, Sorbus-kollektiivi, The Miracle Workers Collective sekä Johanna Billing. Kukin teos on nähtävillä Titanikissa viikon ajan.

Näyttely tarjoaa kehyksen, jossa voimme reflektoida viimeaikaista olemistamme, eristyksissä oloa, läheisten ja yhteisöjen kaipuun merkityksiä. Ennen kaikkea se pyrkii nostamaan esiin energioita ja voimia, joita kollektiivinen toiminta parhaimmillaan synnyttää.

Näyttelyn nimi, This is How We Walk on the Moon, on lainattu amerikkalaisen muusikko ja säveltäjä Arthur Russellin (1951–1992) kappaleesta, ja se toistuu myös taiteilija Johanna Billingin videoteoksessa sekä äänimaisemana että sen nimenä.

Näyttelyn teokset ovat 30.6.–5.7. Cara Tolmie: My friends could sit upon my breath and I would move, really slow, 7.–12.7. Sepideh Rahaa: The Distance, 14.–19.7. Sorbus: Wild Is The Wind, 21.–26.7. The Miracle Workers Collective: The Killing of Čáhcerávga, 28.7.–2.8. Johanna Billing: This is how we walk on the moon.